الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين رجال الأعمال المصريين: توطين التصنيع المحلي له أهمية مباشرة في زيادة الإنتاج

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توطين وتعميق التصنيع المحلي له أهمية مباشرة في زيادة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة وكبيرة للتصدير، مطالبًا بالوصول بنسبة المكون المحلي تصل 40% من المنتج الوطني، خاصة في الصناعات التي نمتلك المادة الخام لها.

وأشار "المنزلاوي"، إلى أن زيادة نسبة المكون المحلي سيساهم بقوة فى خلق فرص عمل فتح أسواق جديدة، مشددًا على ضرورة ربط الصناعة بالصناعات الصغيرة  والمتوسطة، وإمدادها بصناعات مغذية.
وشدد على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، قائلا:" القانون صدر منذ 8 سنوات ولم يفعل حتى الآن، لافتًا إلى أن عدم دعم المنتج المحلى يجعل البعض يعزف عنه ويفضل المنتج المستورد بسبب فروق الشراء، ومن ثم يجب الوقوف على هذه الإشكالية لتطبيق القانون ودعم المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

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