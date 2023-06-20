الحوار الوطني| ممثل "الكرامة" يطالب بوضع قوانين تساعد المصانع على التصدير

قال أحمد شرف، ممثل حزب "الكرامة"، إنه لابد من عرض المشكلات وطرحها في البداية، من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشيرًا إلى أن هناك فهم خاطي في سياسات الصناعة ضد السوق الحر، موضحًا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون في صالح الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتيّ الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان: "السياسات الصناعية" لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف ممثل حزب "الكرامة": "السوق الآن في وضع حرج، ولابد من تحديد فقة الأولويات للصناعات، لأن هذا يصب في صالح السوق ككل".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لا يوجد هناك أي قوانين أو قرارات تصب في مصلحتها، مشيرًا إلى أننا لدينا 1‎%‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبًا بوضع قوانين أو حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحًا أنه لا يجوز أن نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق، مشيرًا إلى أن الذي يخدم السوق يستورد.

وطالب ممثل حزب "الكرامة" بإنشاء مجلس هيئة للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية، ووضع السياسات الصناعة التي تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.