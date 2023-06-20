عقب فوز مصر بجائزة "أجفند".. استشاري تحول رقمي: تكنولوجيا المعلومات هي قاطرة التنمية

علق محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، على فوز مصر بجائزة "أجفند" للتنمية البشرية عن التحول الرقمي، مؤكدا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات عبارة عن قاطرة تنمية، وينمو بأكثر من 16% ويوفر فرص توظيف لأكثر من 400 ألف مواطن، وتدريب 250 ألف آخرين للالتحاق بسوق العمل في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف استشاري التحول الرقمي، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل 5% من الناتج المحلي، مما يدل على اهتمام الدولة بتطور هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي الحصول على الجائزة الخاصة بالمحور الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهي العمل اللائق والتطور الاقتصادي.

- قطاع تكنولوجيا المعلومات يوفر 400 ألف فرصة عمل فى مصر

وأوضح "عزام"، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل أساسي في جميع القطاعات الأخرى سواء الصناعة أو الزراعة أو الاقتصاد وغيرها من القطاعات المحورية في الدولة المصرية، وهذه الجائزة تدل على أن هذا القطاع يدار في مصر بطريقة احترافية كاملة والجهود التي بُذلت من أجله كانت مؤثرة في خلق مزيد من الوظائف وفرص التدريب.