الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد استعدادات افتتاح مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاستعدادات النهائية لتشغيل وافتتاح مبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد بعد أعمال تطويره، أحد المستشفيات التسع التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتى تقدم خدماتها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان، الرئيس الإقليمي لمحافظات القناة وسيناء والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور أحمد الجزار مدير المستشفى، وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لاستلام مبني السلام البحري، والذي من المقرر تسليمه يوم الخميس القادم تمهيدا للافتتاح والتشغيل التجريبي.

وتفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه، الأقسام المختلفة داخل المبنى، مستمعا لشرح موجز حول أعمال التطوير والتجهيزات الطبية التي شهدها المبني، والذي يتكون من 7 أدوار، كما ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى، إذ سيضيف للمبنى الرئيسى للمستشفى 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على جهوده المتواصلة في تطوير الخدمات الصحية ببورسعيد في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الطبي ببورسعيد، و  أكد محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة ، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية"، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى ، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية.

جدير بالذكر أن محافظ بورسعيد قد استقبل أمس اللجنة المشكلة من وزارة الصحة تمهيدا لاستلام مبنى السلام البحري (المصح البحري) الخميس المقبل، في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المبني وتشغيله تجريبيا، ويأتي ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير بالمستشفى على مدار الساعة، لسرعة تشغيله لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل فى أقرب وقت.

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أحد المستشفيات أعمال تطوير الاستعدادات النهائية أعضاء اللجنة التأمين الصحي الشامل افتتاح

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