الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض الفيلم "2 طلعت حرب" بمهرجان چربة للسينما العربية

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البوستر

يُعرض اليوم ضمن برنامج أفلام مهرجان چربة للسينما العربية في دورته الثانية الفيلم المصري (2 طلعت حرب) بحضور مخرجه مجدي أحمد علي، وبعضا من أبطاله، وهم: أحمد مجدي، شريف حلمي، ياسمين الخطيب، والفيلم تدور أحداثه  في إطار اجتماعي سياسي بشارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

ويعرض اليوم ضمن برنامج الأفلام في المسابقات المختلفة عدد من الأفلام منها الفيلم الوثائقي "مغنية روك الصحراء " من الجزائر للمخرجة سارة ناصر، والفيلم يسترجع 20 سنة من أرشيف عميدة فن الديوان حسنة البشارية، كما يعرض الفيلم التونسي " سفاح نابل " وهو روائي طويل يدور حول قاتل متسلسل تونسي حقيقي، من إخراج كريم بن رحومة وأدّى دور البطولة بلال سلاطنية وأحمد الأندلسي والهادي الماجري وساندرا الشيحاوي وميساء ساسي.

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور ،  ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة " جربة " السياحية  بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية .

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