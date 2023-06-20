حزب الاتحاد: الهدف من جلسات الحوار الوطني هو تلاقي الآراء ووجهات النظر

قال هيكل الراوي، أمين اللجنة التشريعية القانونية في حزب الاتحاد، إن جلسة الحوار الوطني الأخيرة ناقشت قانون العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، وأيضًا قانون المحليات.

وأضاف الراوي أن الدستور ينص على أنه فيما يخص قانون 149 لسنة 2019 في جلسة العمل الأهلي، تم مناقشة مواده وإجراءاته وآلية تنفيذه، وتم التأكيد على مدى واقعية تلك الإجراءات وقابليتها للتنفيذ، أو إذا كانت بحاجة إلى مجموعة من التعديلات.

وأشار الراوي إلى أن تأسيس وإنشاء منظمات المجتمع المدني، التي يفترض أن تكون بالأخطار، يسير على عكس ما يتصوره البعض من إجراءات تستغرق أشهرًا طويلة لانتظار التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأكد الراوي أن الهدف من جلسات الحوار الوطني هو تلاقي الآراء وجهات النظر، التي إذا تجمعت كل التوصيات وتكاتفت كل الآراء بالتبعية، سيكون هناك مردود إيجابي وملموس للمواطن المصري.

وعقدت جلسات المحور السياسي للحوار الوطنى، 4 جلسات حيث تم تخصيص جلستين منها حول موضوع العمل الأهلي في مصر والتي من المقرر أن يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.