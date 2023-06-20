الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان يشكر لجنة التعليم بعد تعديل 75% بمشروع قانون جهاز الملكية الفكرية

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي، والتي قامت بإدخال تعديلات على 15 مادة أي بواقع 75% من مواد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون، إلى أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، جاء من الحكومة يتألف من 20 مادة، بواقع 5 مواد إصدار، و15 مادة أساسية.

وكشف أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تستهدف حل الإشكاليات التي تم الانتباه إليها، قائلا: لو لم تنتبه اللجنة للإشكاليات التي جاءت بمشرع القانون لخرج القانون به قصورا تشريعية.

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على الجهد الذي قامت به في صياغة مشروع القانون بهذه الصورة، موجها الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الدائم مع المجلس.

الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الملكية الفكرية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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