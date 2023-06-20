الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير إدارة الرعاية بالأقصر يكشف تفاصيل جراحة ناجحة لرضيع مصاب بعيب خلقي نادر

عملية
عملية

كشف الدكتور محمد عبد الهادي، مدير إدارة الرعاية بالأقصر، تفاصيل إجراء عملية جراحية لرضيع مصاب بـ"عيب خلقي" نادر، حيث كان الطفل رضيعًا عمره 6 شهور وكان لديه عيب خلقي نادر يمنعه من فتح فمه للرضاعة.

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الطفل ولد بعيب خلقي وهو التحام الفك العلوي مع الفك السفلي، وبالتالي هذا العيب تسبب للطفل في صعوبة الرضاعة، لافتًا إلى أن الطفل تم عرضه على أكثر من مكان ولكن العملية كان نادرة من نوعها فهي العملية رقم 18 على مستوى العالم. 

وأكد مدير إدارة الرعاية بالأقصر، أن هيئة الرعاية الصحية و طقم جراحة الوجه والفكين في مستشفى المجمع الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر حملوا على عاتقهم إنجاح العملية لهذا الطفل.

 

 

إجراء عملية جراحية الرعاية الصحية بالأقصر عملية جراحية مستشفى المجمع الطبي

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