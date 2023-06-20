الحوار الوطنى.. مقرر لجنة الاستثمار: استجابة الرئيس للتوصيات دفعة قوية للعمل بأروقته

أكد سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التصديق على توصيات الحوار الوطنى محل التوافق تعد دفعة قوية للعمل بأروقة الحوار الوطنى، والسعى نحو الوصول إلى توصيات من شأنها أن تكون دافعًا رئيسيًا لمواجهة إشكاليات الاستثمار والمنظومة الصناعية.

جاء ذلك فى جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن التحديات كبيرة فى بيئة الصناعة والاستثمار ومن ثم التوافق على توصيات من شأنها مواجهة هذه التحديات سيكون دافعة قوية لتحقيق نتائج على أرض الواقع تدعم بيئة الاستثمار والصناعة، وذلك فى ضوء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى إلى أن مناقشات الجلسة الجديدة اليوم تأتى بالانعقاد المشترك بين لجنة الصناعة والاستثمار الخاص، من أجل دعم بيئة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.