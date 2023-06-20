درجات الحد الأدنى.. ننشر تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بهذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأولياء أمورهم، وذلك عقب إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وإعلان أسماء أوائل الطلبة ونسب النجاح في كل محافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وأعلنت عدد كبير من المحافظات إحصائيات عن عدد الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي و عدد المدارس في المرحلة الثانوية، وتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2023/2024 .

كما أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وفقا لحصر لمدارس المحافظة واستيعابها ونسب النجاح و شرائح مجاميع الطلاب.

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

وجاء التنسيق كما يلي :-

تنسيق محافظة القاهرة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة الجيزة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 218 درجة.

تنسيق محافظة المنيا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة أسيوط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 238 درجة

تنسيق محافظة قنا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة بورسعيد للثانوية العامة 2023-2024 نحو 244.5 درجة.

تنسيق محافظة القليوبية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة الغربية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 236 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة الإسماعيلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة الإسكندرية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.

تنسيق محافظة سوهاج للثانوية العامة 2023-2024 نحو 258 درجة.

تنسيق محافظة دمياط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة السويس للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.

تنسيق محافظة الدقهلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 250 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ للثانوية العامة 2023-2024 نحو 252 درجة.