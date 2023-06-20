متحف آثار الغردقة: التذاكر بالبطاقة المصرفية فقط وغيرة متاحة "كاش"

قال متحف آثار الغردقة، إن تذاكر الدخول ستتاح فقط إلكترونيا عن طريق الدفع بالبطاقة المصرفية من مكتب التذاكر ولا يوجد إمكانية لشرائها “كاش”.

وأكدت إدارة المتحف أن رسوم الدخول للمصريين والعرب 80 جنيها للفرد، وللطلاب المصريين والعرب 40 جنيها، والدخول الأجانب 200 جنيه، وللطالب الأجنبى 100 جنيه.

يذكر أن متحف الغردقة يضم الآلاف من القطع الأثرية المختلفة التى ترجع للعصور المختلفة منها العصر الفرعوني وكذلك الروماني والقبطي والإسلامي والعصور المختلفة.