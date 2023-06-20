الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا للشباب: دافعوا عن فلسطين وعن القدس في كل مكان

المطران عطا الله
المطران عطا الله

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، وفدا من الجالية الفلسطينية في تشيلي حيث استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم، ومؤكدا على الدور الذي يجب أن تقوم به الجاليات العربية والفلسطينية في سائر أرجاء العالم دفاعا عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.

وقال المطران اننا سعداء بوجودكم في مدينة القدس ومن خلالكم نبعث بتحية المحبة والاخوة الصادقة إلى كافة أبناء الجالية الفلسطينية في تشيلي، وهي جالية كبيرة وعريقة ولها مؤسساتها وهيئاتها الفاعلة في هذا البلد المترامي الأطراف.

و اطلع  رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الوفد على ما يحدث في مدينة القدس وما يحدث في فلسطين بشكل عام وخاصة ما حدث يوم، أمس، في جنين من عدوان احتلالي همجي، أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء،وقال إن الاحتلال يراهن على مقولة كان يرددها مسؤولوه في وقت من الأوقات بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، وها أنتم اليوم اصبحتم شبابا وبعضكم لا يعرف اللغة العربية جيدا ولكن قلوبكم تخفق عشقا وانتماء لفلسطين وقضية هذا الشعب العادلة .


ولفت لا تنسوا اصولكم الفلسطينية وان كنتم مندمجين في البلد الذي انتم فيه وتذكروا انكم تنتمون الى ارض مقدسة والى شعب مناضل من اجل الحرية والى بقعة مباركة اختارها الله لكي تكون مكان تجسد محبته نحو البشر .

وتابع دافعوا عن فلسطين ودافعوا عن القدس في كل مكان تذهبون إليه وفي البلد الذي تتواجدون فيه، اليوم، كونوا دائما مدافعين عن القدس وعن القضية الفلسطينية العادلة، لكي نقول للاحتلال وابواقه بأن الكبار يموتون ولكن الصغار لا ينسون بل هم مثل ابائهم واجدادهم وأكثر من ذلك متمسكين بجذورهم وانتمائهم لفلسطين ارضا وقضية وشعبا وانتماء وتاريخا وتراثا ومقدسات .

ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الأسئلة والاستفسارات الأرثوذكس التاريخ الانساني الجالية الفلسطينية الجاليات العربية القضية الفلسطيني القضية الفلسطي المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا المطران عطا الله المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"ألقوا جثته في المجاري".. كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالخانكة

محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك في بحيرة مريوط

طالب ثانوية عامة: "معرفش امتحان اللغة الثانية صعب ولا سهل عشان غشيته كله" (فيديو)

ضبط 400 كيلوجرام لحوم ودهون فاسدة فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة