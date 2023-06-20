المطران عطا الله حنا للشباب: دافعوا عن فلسطين وعن القدس في كل مكان

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، وفدا من الجالية الفلسطينية في تشيلي حيث استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم، ومؤكدا على الدور الذي يجب أن تقوم به الجاليات العربية والفلسطينية في سائر أرجاء العالم دفاعا عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.

وقال المطران اننا سعداء بوجودكم في مدينة القدس ومن خلالكم نبعث بتحية المحبة والاخوة الصادقة إلى كافة أبناء الجالية الفلسطينية في تشيلي، وهي جالية كبيرة وعريقة ولها مؤسساتها وهيئاتها الفاعلة في هذا البلد المترامي الأطراف.

و اطلع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الوفد على ما يحدث في مدينة القدس وما يحدث في فلسطين بشكل عام وخاصة ما حدث يوم، أمس، في جنين من عدوان احتلالي همجي، أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء،وقال إن الاحتلال يراهن على مقولة كان يرددها مسؤولوه في وقت من الأوقات بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، وها أنتم اليوم اصبحتم شبابا وبعضكم لا يعرف اللغة العربية جيدا ولكن قلوبكم تخفق عشقا وانتماء لفلسطين وقضية هذا الشعب العادلة .



ولفت لا تنسوا اصولكم الفلسطينية وان كنتم مندمجين في البلد الذي انتم فيه وتذكروا انكم تنتمون الى ارض مقدسة والى شعب مناضل من اجل الحرية والى بقعة مباركة اختارها الله لكي تكون مكان تجسد محبته نحو البشر .

وتابع دافعوا عن فلسطين ودافعوا عن القدس في كل مكان تذهبون إليه وفي البلد الذي تتواجدون فيه، اليوم، كونوا دائما مدافعين عن القدس وعن القضية الفلسطينية العادلة، لكي نقول للاحتلال وابواقه بأن الكبار يموتون ولكن الصغار لا ينسون بل هم مثل ابائهم واجدادهم وأكثر من ذلك متمسكين بجذورهم وانتمائهم لفلسطين ارضا وقضية وشعبا وانتماء وتاريخا وتراثا ومقدسات .