محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة بمركزي أخميم والبلينا

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا برقم 366 لسنة 2023، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن، وذلك لمصلحة العمل.

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من "لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتكليف "حسين السيد حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالعمل رئيس لمركز ومدينة البلينا".

وأكد الفقي أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.