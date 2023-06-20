الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة 15 مايو

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين حال قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، بمنطقة 15 مايو.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم، وتم استهداف العقار، وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.

وعُثر بداخله على حفرة بقُطر مترين وعمق 15 مترًا، وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط والتنقيب عن الآثار منطقة 15 مايو

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