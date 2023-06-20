مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى القليوبية

شهدت منطقة أبو المعاطي في شبين القناطر، حادثًا مأساويًا، حيث اصطدم قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالمنطقة، وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "محمود ع ا" - 46 سنة، جثة هامدة نتيجة حادث قطار.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات أن المتوفي كان يعبر شريط السكة الحديد عند منطقة أبو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر فصدمه القطار ولقى مصرعه فى الحال.

وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالدفن.