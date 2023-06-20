فتح باب التسجيل ببرنامج التدريب السنوي لطلاب كليات الآثار والفنون بقصر محمد علي

أعلن متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، عن فتح باب التسجيل ببرنامج التدريب السنوي، باسم "حكاية متحف" للطلاب في كليات الآثار والفنون.

كليات يمكنها التقدم للتدريب

كلية الآثار، آداب آثار، إرشاد سياحي، فنون تطبيقية، فنون جميلة، تربية فنية، طبقا للتخصصات التي يطلبها المتحف تبعًا الاحتياجات، علمًا بأن التدريب مجاني للطلاب.

التسجيل بالبرنامج التدريبي

إذا كنت طالب إحدى هذه الكليات، يمكنك التسجيل بالبرنامج التدريبي للمتحف من خلال اللينك: https://forms.gle/ynTc5uUTuv1gsVD17

ويستمر التسجل لمدة أسبوع، حسسبما أعلن قسم التدريب بمتحف قصر محمد علي بالمنيل

متحف قصر محمد علي

يعد أحد أبرز المتاحف، التي تبرز جمال ورقي التصميم المعماري والتاريخي بمصر، كما أنه من أهم المتاحف التاريخية في البلاد، إذ يعبر المتحف عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث وينفرد بتصميمه المعماري الرائع، فقد بني على طراز إسلامي حديث مقتبس من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية، كما يتضمن أيضاً بعض الزخارف السورية والمغربية والأندلسية، بل وشاعت فيه الروح العثمانية، لذا فهو يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة.

ويعود تاريخ إنشاء المتحف، إلى الأمير محمد علي توفيق في الفترة مابين 1319- 1348هــ/ 1900- 1929م، ويتكون القصر من سور خارجي يحيط بمدخل القصر، ويضم داخل أسواره سراي الاستقبال، الذي يطلق عليه السلاملك، وهو يتكون من طابقين، يضم الأرضي قاعتين للاستقبال يفصل بينهما باب، خُصصت الأولى لاستقبال الضيوف الرسميين وكبار رجال الدولة وغيرهم القادمين لتهنئة الأمير محمد علي توفيق في الاحتفالات الرسمية، فيما خُصصت القاعة الأخري لاستقبال كبار المصلين القادمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد المقام داخل القصر.

يضم المتحف برج الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد، سراي الإقامة، سراي العرش، المتحف الخاص، والقاعة الذهبية، بجانب حديقة محيطة فريدة من نوعها .