جعفر العمدة والكتيبة الأبرز.. مسلسلات ترفع شعار "خليك في المضمون" برمضان 2024

رغم نهاية شهر رمضان منذ أيام قليلة إلا أن صناع الدراما في مصر استعدوا مبكرًا للماراثون الرمضاني 2024، إذ أعلنت بعضهم عن نيتهم لتقديم أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت نجاحا في الموسم المنقضي، رافعين شعار "خليك في المضمون".



ونرصد في التقرير التالي أبرز المسلسلات التي أعلن صناعها التفكير في وجود موسم جديد في رمضان 2024:

«جعفر العمدة»

يعد من أكثر المسلسلات التي حظيت بمتابعة في موسم رمضان الماضي نظرًا للشعبية التي يتمتع بها الفنان محمد رمضان وكوكبة من النجوم الآخرين مثل أحمد داش وزينة وهالة صدقي وغيرهم.

وتفاجئ الجمهور بإعلان "رمضان" عن وجود جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2024 بعدما قام بنشر صورته مع منتج العمل محمد السعدي.

المسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

الفنان محمد رمضان - جعفر العمدة

«الكتيبة»



بعد الانتهاء من عرض الحلقة الأخيرة من الكتيبة في رمضان 2023 والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، أعلن صناعه عن وجود جزء ثان من العمل.

وأكد المخرج محمد سلامة أن هناك التفكير في جزء جديد من الكتيبة وهو بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين ووليد فواز وميرنا نور الدين.

مسلسل «الكتيبة 101»، دارت أحداثه في إطار درامي ليوثق بطولات الجيش المصري، وكيف نجحت الكتيبة 101 في التصدي للتكفيريين الموجودين في أرض سيناء.

الكتيبة 101



«الصفارة 2»

مفاجأة سارة قدمها صناع مسلسل الصفارة، مع نهاية الحلقة الأخيرة، إذ تم الإعلان عن تقديم جزء ثاني، ليكشف من خلاله أحمد أمين، "إيه اللي حصل في جمصة".

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

ودارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول مرشد سياحي، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.