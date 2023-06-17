محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل غنائي جديد: جاهزين لأغنيتي الجديدة؟

يحرص النجم محمد رمضان على التواصل مع جمهوره بصفة مستمرة، فشوقهم بنشر مقطع فيديو يتضمن مقطع من أغنيته الجديدة التي يشارك في غنائها النجم العالمي فيوتشر، ومن المفترض أن تحمل اسم “عربي”.

ونشر “رمضان” المقطع عبر انستجرام مشوقًا جمهوره بأغنية جديدة، دون ذكر اسمها أو موعد طرحها، وعلق قائلًا: “جاهزين لأغنيتي الجديدة؟”.

جدير بالذكر أن النجم محمد رمضان كان شارك جمهوره مؤخرًا مجموعة صور من كواليس الأغنية، وعلق عليها قائلا: “لو متحمسين لأغنيتي مع فيوتشر.. يلا نوصل هاشتاج عربي للمليار”، وجرى تصوير أغنية عربي في شوارع ميامي بأمريكا، وكشف رمضان، منذ أيام، عن صور من كواليس الأغنية التي ظهر فيها على جمل.

من جهة أخرى، حقق محمد رمضان نجاح جاهيري كبير خلال موسم رمضان الماضي، من خلال مشاركته بمسلسل “جعفر العمدة”، وشاركه فيه البطولة هالة صدقي وإيمان العاصي، ومنة فضالي وزينة وأحمد داش، ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد طاش، منذر ريحانة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، عماد صفوت، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.