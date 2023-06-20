خالد داغر يفتتح معرضى الشيخ الشعراوى وأرض الله واسعة بالأوبرا غدا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا فى السادسة والنصف مساء الأربعاء ٢١ يونيو، بقاعة زياد بكير معرض بعنوان (أرض الله واسعة ..فأرتحلوا) للفنانة هبه محمود والذى يستمر حتى الاثنين ٢٦ يونيو .

ويضم المعرض أكثر من ٦٠ لوحة مستخدمة الألوان الزيتية والأكريليك تجسد ملامح طبيعية سجلتها ذاكرة الفنانة البصرية وكذا مشاهد لمزيج من الواقع والخيال ، ويعد المعرض دعوة للخروج إلى أرض الله الواسعة والإرتحال بين الطبيعة للتمتع ورؤية الأمور من منظور مختلف .

والملتقى العربي لرواد الكاريكاتير يحتفى بذكرى رحيل الشيخ الشعراوى فى الأوبرا

ومن جهة أخرى، يفتتح الدكتور خالد داغر فى السابعة مساء غدا الأربعاء، أيضا معرض ملتقى الإمام الشيخ الشعراوى والوحدة الوطنية، بقاعة صلاح طاهر، والمعرض ينظمه الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير تحت إشراف رئيسه الفنان عماد جمعة ويستمر حتى الإثنين ٢٦ يونيو حيث يتناول محورين الأول الإحتفاء بإمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بمناسبة مرور ٢٥ عاما على رحيله والثانى الوحدة الوطنية بهدف إعلاء قيمة التآخي والتسامح والترابط .

ويشارك فى المعرض قرابة ١٥٠ فنانا مصريا وعربيا من كبار الفنانين منهم وجيه يسي ومجموعة من شباب الفنانين حيث يعرضون بورتريهات بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد او الموزاييك والرسم على النسيج بالإضافة لألوان الزيت والاكريليك والألوان المائية والفحم والرصاص.