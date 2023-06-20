الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«ع الزيرو» كلمة السر.. مظاهرة في حب محمد رمضان ببولاق أبو العلا فجرًا

ع الزيرو
ع الزيرو

يصور الفنان محمد رمضان أحداث فيلمه “ع الزيرو”، بمنطقتى بولاق أبو العلا والسبتيه،ونشر مقطع فيديو له وهو في الشارع وسط تواجد جماهيري ضخم قائًلا :"إمبارح الساعة ٣ بعد منتصف الليل من تصوير فيلم ع الزيرو .. شكراً أهالي منطقة بولاق أبو العلا والسبتيه الكرام على حسن تعاونكم، بأمر الله ميعادنا يوليو في السينما .. ثقة في الله نجاح" .

وعلمت “الدستور”، أن الفيلم لن يتم عرضه بموسم عيد الأضحى، نظرًا لعدم الانتهاء من تصويره، حيث يتبقى أيام عديدة في التصوير وهو ما يؤجل أعمال المونتاج، ومن ثم يتم تأجيل عرض العمل‘ على أن يعرض في أغسطس القادم .

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار اكشن اجتماعي، حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، محمد رمضان، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، العمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.

 

 

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