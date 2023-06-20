الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حنفى جبالى: مصر لم ولن تألو جهدًا لدعم مسار التسوية السياسية فى ليبيا

حنفي جبالي
حنفي جبالي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجلسة العامة بشأن الزيارة التاريخية لمجلس النواب الليبي أمس.

وقال جبالي، في كلمته: «في إطار حرص مجلس النواب المصري على القيام بدوره الفعال والرائد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطها العربي، وهو الدور الذي يأتي في إطار المقاربة المصرية الشاملة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي، فقد شاركنا على رأس وفد من مجلسكم المُوقر في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، تلك الزيارة التي تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها».

وأضاف جبالي أنه خلال الزيارة ألقى كلمة أمام مجلس النواب الليبي، نقل خلالها تحيات ودعم أعضاء مجلس النواب الصادق إلى الأشقاء الليبيين، كما أكد على أن الزيارة إنما تأتي في إطار تاريخ طويل ومُمتد وراسخ بين مصر وليبيا قوامه الأساسي الأخوة والتكاتف ووحدة المصير، وهو النهج الذي تستند إليه القيادة السياسية المصرية خلال تقديمها كل أشكال دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا، حيث لم ولن تألو الدولة المصرية جُهدًا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقًا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية.

وتابع: «عبّرنا خلال زيارتنا عن دعمنا الراسخ لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي– الليبي باعتباره السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي».

وفي ختام كلمته قال رئيس مجلس النواب: «دعوت الأشقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية، اتساقًا مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقًا للهدف المنشود الذي نرجوه جميعًا، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة ووضعها على مسار التنمية والبناء، بما يُحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق.. حفظ الله مصر والأمة العربية من كل سوء».

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