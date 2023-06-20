حبس تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى الأميرية

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلين سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقرّا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.