بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر محمد علام، الذي وثق لحظات وفاة واحتضار والده، ونشرها عبر الانترنت بهدف حصد المشاهدات وجني الأرباح.



وجاء في البلاغ إن ما ارتكبه هذا الشخص يعد جريمة، قصد منها التربح، دون النظر لما في لحظات الموت وجثه أبيه المتوفي من حرمة لا يجوز المتاجرة بها.



وطالب البلاغ التحقيق مع هذا البلوجر الذي وثق لحظات وفاه والده، ونشرها على الانترنت بهدف زيادة الأرباح والمشاهدات على حساب انتهاك حرمة الموتى وتقديمه للمحاكمة عاجلة.