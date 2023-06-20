مركز النيل للإعلام بزفتى ينظم ندوة عن التدريب التحويلى وتأهيل الشباب لسوق العمل

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى ندوة إعلامية بعنوان "التدريب التحويلى وتأهيل الشباب لسوق العمل"، استهدفت شرح وتوضيح الإستثمار الجيد لمهارات الشباب.

تحدثت فى اللقاء الدكتورة هناء خليفة، أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة، عن أن التدريب التحويلى فرصة لكل شاب باحث عن فرصة عمل يبدأ بها حياته العملية، خاصة بعد أن أصبح الحصول على فرصة عمل حلما لكل شاب وخريج، مضيفة أن هناك الكثير من المؤهلات لا تسوعبها سوق العمل لكثرة خريجيها، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، ولكن التدريب التحويلى يعد فرصة مجانية للتدريب على مهنة جديدة تساعد فى الحصول على عمل.

وأشارت فى حديثها إلى التدريب التحويلي هو إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقة لوظائف لا يوجد عليها طلب فى المؤسسة أو سوق العمل فهو التدريب الذى يكسب المتدرب معارف ومهارات فى مجال أو تخصص اخر يمكنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد إلى إحداث وتغيرات محددة سلوكية وذهنية لمقابلة احتياجات محددة حالية أو مستقبلية يتطلبها العمل.

وأكدت أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة، على أن الهدف من التدريب التحويلى اعداد المتدرب لتولى عمل أو وظيفة أو القيام بواجبات جديدة ويهتم بإعادة تأهيل للعامل الذى كان قد تدرب لو تعلم مهنة، موضحة أنه يهدف أيضا إلى تهيئة قدرات المتدرب للتعامل مع متطلبات المستقبل وتحولاته، وأنه لا تقتصر عملية التدريب على التأهيل المعني وتهدف إلى إعادة تشكيل قدرته على التكيف فى مجالات الحياة العملية المختلفة.

وأكدت الدكتورة هناء خليفة أن التدريب فى حد ذاته متجدد، لأنه يتبنى برامج متطورة في أهدافها ومضمونها كما يتبنى طرق واستراتيجيات تدريبه، تستمد فلسفتها من العصر الذى تتعامل معه فكل عصر له متطلباته التدريبية .

وفى نهاية اللقاء أكدت على أن برامج التدريب التحويلي يتم تصميمها بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة فى تنمية أعمالها، وتحديد أماكن التضخم وتحسين إنتاجية قوة العمل وزيادة الجودة بأسلوب إيجابي وتحقيق المعادلة الصحيحة.

أدار اللقاء هبه يمانى مسئول مركز النيل بزفتى، تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.