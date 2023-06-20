أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: المنزل تحول إلى محكمة لتوفير الهدوء

حرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية على انتظار أولادهم الطلاب أمام مقار لجان الامتحانات مرددين الدعوات بالتوفيق والنجاح ويظهر على وجوهم علامات القلق والتوتر لأن امتحانات الثانوية العامة تحدد مستقبل ومصير أولادهم الطلاب.

وقالت سعاد فتحى مهندسة وولية أمر طالب، إن نجلى كان يأخذ دروس خصوصية فى كافة المواد الدراسية بهدف الحصول على أعلى الدرجات لتحقيق حلمه فى الالتحاق بكلية الهندسة مثل والده ووالدته الذين يعملون مهندسين ميكانيكا وكهرباء، مشيرة إلى أن نجلى كان يذاكر ما يقرب من 15 ساعة فى اليوم وكانت أفضل الأوقات للمذاكرة هى فترة قبل شروق الشمس فى الصباح الباكر حيث التركيز والهدوء.

وأضافت والدة الطالب أن نجلها كان من أوائل الطلاب فى المرحلة الابتدائية والإعدادية وطول عمره متفوق وأتمنى أن يحصل على الدرجات التى يستحقها وأن كل طالب يحصد مجهوده فقط فى الدرجات من خلال منع الغش وانضباط اللجان الامتحانية قائلة المنزل كان عبارة عن محكمة لتهيئة المناخ الجيد والهدوء والتركيز فى مذاكرة المواد الدراسية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أعلنت الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستمرار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة حيث يؤدى 48516 طالب وطالبة الامتحانات مقسمين إلى 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت ابراهيم على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.

منوهة أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.