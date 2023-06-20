محافظ أسيوط: تعظيم الاستفادة من المراسي النيلية وطرحها للإيجار

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتعظيم الاستفادة من مرسي "الهابي دولفين" التابع لمشروع العبارات النهرية، ومرسى "الداون تاون" التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، وكافة المراسى التابعة للمحافظة وطرحها للإيجار عن طريق المزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية، وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومحمد بشير مدير الفني للمحافظ، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من المراسى السياحية والمواقع والأصول التابعة للمحافظة بمشروع العبارات النهرية والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بكافة مراكز وأحياء المحافظة، ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة، موجهًا بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.



كما وجه المحافظ باستكمال أعمال التطوير الجاري تنفيذها للمراسى السياحية والورش الفنية مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان.

كما وجه بضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الأصول، والاستفادة منها في زيادة ايرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والإمكانات المتاحة بالمراكز والأحياء، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والالتزام بخطوات طرح المزادات والإعلان عنها بطريقة جيدة وفقًا للقانون لتحقيق أقصى استفادة منهاـ لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مسئولي الشئون المالية والمشتريات بديوان عام المحافظة لمراعاة إجراءات وتوقيتات الطرح وتركيب بانرات ولافتات اعلانية عن المزادات بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى، بالإضافة إلى تركيب لافتة اعلانية أو بانر على الموقع المطروح في المزاد لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات، بالإضافة إلى الإعلان عن تلك المزادات وتوقيتات جلسة المزاد وشروطها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفحات المراكز والأحياء، بالإضافة إلى الالتزام بالمراحل والاجراءات الخاصة بالمزادات.