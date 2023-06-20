الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ3 تجار مخدرات بأسيوط

مخدرات
مخدرات

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتجارهم بمادة الشابو والهيروين المخدر بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود عبد المحسن.

تعود وقائع القضية عندما وردت معلومات للنقيب فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب تفيد قيام 3 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين بمزاولة نشاطهم الإجرامي ببيعهم المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم من متعاطي المواد المخدرة بمدينة أبنوب.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب قوة من الشرطة وتمكنوا من ضبطهم أثناء استقلال المتهمين توك توك.

بتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح ناري محلي الصنع وكمية من الشابو والهيروين وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

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