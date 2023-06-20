حملات نظافة وتجميل وتسوية شوارع فى 6 مراكز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والأحياء، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة واظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والاحياء بضرورة شن حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بمراكز "أبوتيج ومركز أسيوط والفتح وأبنوب وساحل سليم والبدارى" قد نظمت حملات نظافة ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين حيث تم رفع المخلفات والقمامة والمخلفات الصلبة وإزالتها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة، وإزالة الأتربة بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة خلال حملات نظافة صباحية ومسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وذلك باستخدام سيارات النقل ولوادر وحاويات وسيارات كنس آلي ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وباقي معدات النظافة، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

وجرى تنفيذ ورفع حوالي 650 طن قمامة ومخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة وتفريغها بالقلابات لنقلها بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن أعمال تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، عبد الرءوف التمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والرصد والمتابعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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