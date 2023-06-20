"شؤون الحرمين" تنظم لقاء توعويا بعنوان "تحقيق التوحيد وتعزيز معاني الوسطية في الحج"

نظّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية الوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، لقاءً توعويًا بعنوان "تحقيق التوحيد وتعزيز معاني الوسطية في الحج" قدمه أستاذ العقيدة بجامعة حائل الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل.

وتطرق الرضيمان، خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - إلى شعيرة الحج، وواجبات الحاج، والبعد عن التطرف والغلو واتباع الوسطية، إضافةً لشرحٍ عن الأعمال التي يقوم بها الحاج خلال أداء الشعيرة.

من جهته، أوضح المدير العام لأكاديمية الوسطية والاعتدال فراس باعقيل، حرص الإدارة العامة على إثراء رحلة الحاج والمعتمر فكريًا و معرفيًا عن طريق اللقاءات الإثرائية، والدورات التدريبية، إسهامًا في تفعيل الوسطية والاعتدال في الحج وتعزيز معانيه والبعد عن الغلو والتطرف في الدين، وبيان أهمية الوسطية والاعتدال في بيان الحق في إيصال رسالتها للعالم.

وفي سياق متصل، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائي خدمة (تيسير) في موسمها الثاني لحجاج بيت الله الحرام لتحقيق الجودة وذكاء الأعمال ومواكبتها للتحولات الرقمية، ولتسريع الإنجازات وإتمام المعاملات الإدارية وتجويد مخرجاتها في وقت وجيز جدًا، سعيًا في إبراز جهود الوكالات النسائية بالمسجد الحرام، والتعريف بخدمة مصطلحات حاسوبية وخدمة الإبداع التقني التي تتم ضمن مبادرة منارات تقنية.

وفي السياق، أكملت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية استعداداتها لتنفيذ خطتها لحج هذا العام 1444هـ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.

ومن جهة أخرى، نفذت قوات الدفاع المدني بالحج فرضية انهيار مبنى سكني مأهول بالحجاج في العاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث تعمل القوات كل عام على تنفيذ عدد من الفرضيات للوقوف على جاهزية واستعداد الدفاع المدني، للتعامل مع أي طارئ في مواقع وجود الحجاج، وكيفية التعامل معه بما يحقق السلامة ويعزز الأمن لضيوف الرحمن.