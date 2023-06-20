الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ملحمة البناء.. ازدواج "ساحل البحر الأحمر" طريق للتنمية والمستقبل

طريق ساحل البحر الاحمر
طريق ساحل البحر الاحمر

حصلت محافظة البحر الأحمر على نصيبها من خريطة التنمية المستدامة والشاملة في مصر، نظرا لما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية تجعلها في مقدمة المحافظات التي يمكن أن تكون ضمن الخريطة الاقتصادية المصرية وجذب الاستثمار.

رأت الدولة المصرية وقيادتها السياسية أن تؤهل المحافظة الساحلية وتدعمها ببنية تحتية تفتح الباب لجذب الاستثمار بجانب الحفاظ علي سلامة مرتادي الطرق، ليأتي مشروع  إزدواج طريق ساحل البحر الأحمر "سفاجا- القصير- مرسي علم"، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي 2022.

ويعتبر مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر "سفاجا- القصير- مرسى علم" من بين أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة النقل لخدمة مواطني مدن جنوب محافظة البحر الاحمر، في إطار خطة التنمية الحقيقية لفتح مدن جديدة، وخلق مشروعات جديدة بطرق حديثة بأعلي معدلات الامان، حيث يأتي تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى يهدف إلى إضافة 7000 كم طرق إلى أطوال الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطواله إلى 30 الف كيلو متر تم الانتهاء من مشروع إزدواج  طريق ساحل البحر الأحمر سفاجا- القصير- مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

 مشروع ازدواج طريق "سفاجا -القصير - مرسي علم"، يأتي استكمالًا لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر حيث تم الانتهاء من ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا، وإنشاء مسار جديد موازي للطريق القائم بعدد 2 حارة باجمالي عرض 9.2 متر، حيثيعتبر المشروع من أهم مشروعات الطرق بالمحافظة.
 

البحر الأحمر تحصل على 3.38 مليار جنيه لإنشاء مشروعات الطرق
 

كشف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن وزارة النقل تنفذ 10 مشروعات في مجال الطرق في نطاق محافظة البحر الأحمر ومدنها المختلفة بإجمالي تكلفة 3.38 مليار جنيه، وأهمها  رفع كفاءة وتطوير طريق الزعفرانة - رأس غارب بطول 103 كم ورفع كفاءة وتطوير طريق برنيس - الشلاتين - أبورماد - حلايب بطول 280 كم، مشيرا إلى أنه جاري حاليا إعداد دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة طريق القصير- قفط  ضمن المحاور العرضية الهامة التي تربط ساحل البحر الأحمر بوداي النيل وصعيد مصر.

ويرى الكثير من أبناء البحر الأحمر أن ما قامت به الدولة من أعمال ازدواج هي قفزة لم تشهدها المحافظة على مدار الـ30 سنة الماضية، خاصة أن أغلب تلك الطرق أنشئت فى الستينات من هذا القرن ومضى عليها الكثير دون تطوير ولكن خلال فترة تولى الرئيس السيسي حدثت استجابة في وقت قياسي ولم نكن نتوقع أن هذا الانجاز سيتحقق فى تلك الفترة الوجيزة.

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