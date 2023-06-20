الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالبة بالثانوية العامة: صرفت 50 ألف دروس على الفرنساوي.. ونفسي أدخل تربية رياضية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

وقفت ملك خالد، طالبة في الثانوية العامة، أمام لجنتها المقرر لها أداء امتحان اللغة الفرنسية فيها، تحديدًا بمدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، قائلًة: "واثقة في ربنا إنه هيجي سهل ومش هيضيع تعب مجهود سنة بحالها مكنتش بنام فيها".

وتابعت الطالبة ملك خالد في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "والله يعتبر أهلي صرفوا عليا كل اللي حيلتهم، خاصةً إني كنت باخد في الفرنساوي درسين نظرا لصعوبته عليا، وكان صعب عليا أفهمه، يعني تقريباً الفرنساوي لوحده مصروف عليا فيه ما يقرب من ٥٠ ألف جنيه دروس في السنة".

ولفتت ملك خالد، إلى أنها كانت تعمل على فترات متباعدة ومن حين لآخر في التريكو، وتعرض شغلها على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحة: "مكنش شغل أساسي بس كنت بسلي نفسي عشان أخف التوتر والقلق اللي كان يسيطر عليا من حين لآخر".

واختتمت ملك خالد حديثها: "على الرغم من إني شعبة علمي علوم إلا إني نفسي ربنا يكرمني وادخل كلية تربية رياضية، لأني بالفعل لاعبة رياضة الكاراتيه ونفسي أكون مدربة فيه من خلال الدراسة في حاجة بحبها، وحقيقي واثقة في ربنا ومتأكدة أنه مش هيخذلني".

التوتر والقلق الثانوية العامة الثانوية العام المتميزة للغات عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023

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