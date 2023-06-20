"تموين الدقهلية": توريد 336 ألفًا و500 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، إنه تم توريد 336 ألفًا و500 طن و734 كيلو جرامًا من الأقماح حتى الآن لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة، وسط تدابير احترازية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، تعمل اللجان بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

ولفت إلى أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، كل موقع به لجنة، مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق من كافة الجهات المشاركة.