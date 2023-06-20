"التعليم" تتبع صور امتحان اللغة الأجنبية الثانية المتداولة على "السوشيال ميديا"

تتبع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم الصورة المتداولة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وقال مصدر مسئول بالغرفة إنه يجري التأكد من مدى صحتها من عدمه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القائمين عليها حال صحتها.

وكان قد بدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، منذ قليل، في رابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2023، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الاجنبية الثانية، والذي يبدأ في الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

كما يؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

- المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.