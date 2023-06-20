الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم مطروح": متابعة مستمرة من غرفة العمليات وتوجيهات بتيسير عملية التفتيش

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لـ"الدستور"، إنه تابع دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية صباح اليوم، وذلك قبل بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه وجه رؤساء اللجان بفتح المدارس منذ الساعة الثامنة لاستقبال الطلاب، وذلك مع بدء الامتحانات في المواد الأساسية لسهولة دخولهم بعد عملية التفتيش الإداري، مشددًا على عدم دخول الطلاب إلى اللجان الفرعية إلا قبل موعد بدء الامتحان بـ10 دقائق.

وأكد أنه تفقد محيط اللجان للتأكد من تنفيذ التعليمات، وتم الاطمئنان والتأكد من وصول الأسئلة في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وتلقى شكاوى الطلاب في حال وجودها.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتم التنبيه على رؤساء اللجان بمراجعة بيانات الطلاب مراجعة دقيقة واتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

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التربية والتعليم الامتحانات اللغة الأجنبية الثانية اللجان الامتحانية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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