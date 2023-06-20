الجارديان: موجة الحر غير المسبوقة تشكل تهديدًا للأنواع البحرية

حذر العلماء من أن موجة الحر البحري "غير المسبوقة" قبالة سواحل المملكة المتحدة وأيرلندا تشكل تهديدًا خطيرًا للأنواع، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

قالت الصحيفة في تقريرها أن درجات حرارة البحر، خاصة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا وغرب أيرلندا ، أعلى بعدة درجات من المعدل الطبيعي، محطمة الأرقام القياسية في أواخر الربيع وأوائل الصيف، وتظهر البيانات أن بحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي يشهدان درجات حرارة أعلى.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات حرارة سطح البحر العالمية في أبريل ومايو وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في تلك الأشهر ، وفقًا لسجلات تعود إلى عام 1850 ، مع وصول يونيو أيضًا إلى مستويات حرارة قياسية.

وصنفت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أجزاء من بحر الشمال على أنها من فئة الموجات الحارة البحرية من الفئة الرابعة ، والتي تعتبر "متطرفة" ، حيث تصل المناطق الواقعة قبالة سواحل إنجلترا إلى 5 درجات مئوية فوق المعتاد.

يقول مكتب الأرصاد الجوية إنه من المرجح أن تظل درجات الحرارة مرتفعة بسبب ظاهرة النينيو الجوية.

قالت دانييلا شميدت ، أستاذة علوم الأرض في جامعة بريستول: "تُظهر درجات الحرارة القصوى وغير المسبوقة قوة الجمع بين الاحترار الناجم عن النشاط البشري وتقلب المناخ الطبيعي مثل ظاهرة النينيو.

واضافت:"بينما توجد موجات الحرارة البحرية في البحار الأكثر دفئًا مثل البحر الأبيض المتوسط ​​، فإن درجات الحرارة الشاذة في هذا الجزء من شمال المحيط الأطلسي لم يسمع بها أحد. لقد تم ربطها بغبار أقل من الصحراء وكذلك تقلبات مناخ شمال الأطلسي ، والتي ستحتاج إلى مزيد من الفهم للكشف عنها.

وقالت إن الحرارة ، كما هو الحال على الأرض ، تضغط على الكائنات البحرية، ففي أجزاء أخرى من العالم، شهدنا العديد من حالات النفوق الجماعي للنباتات والحيوانات البحرية بسبب الموجة الحارة للمحيط والتي تسببت في خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية ، في دخل مصايد الأسماك ، وتخزين الكربون ، والقيم الثقافية ، وفقدان الموائل، وطالما أننا لا نخفض الانبعاثات بشكل كبير ، فإن موجات الحر هذه ستستمر في تدمير أنظمتنا البيئية. ولكن بما أن هذا يحدث تحت سطح المحيط ، فسوف يمر مرور الكرام.