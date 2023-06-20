بعد زيارة رئيس النواب لبنغازى.. مصر تواصل دعم إجراء الانتخابات فى ليبيا

قال محمد الأسمر البوزيدي الباحث السياسي الليبي، إن زيارة رئيس البرلمان المصر لليبيا وحضور جلسة البرلمان الليبي هي زيارة بروتوكولية وتشاورية، لانها جاءت في وقت مفصلي في ليبيا حيث تخوض فيه لاقامة انتخابات وتحقيق قاعدة دستورية.



واضاف في تصريحات لـ الدستور، ان مصر دعمت اي توافق يؤدي للاستقرار والوصول للانتخابات في ليبيا ودعمت مخرجات ٦+٦، حيث ان الدعم الذي تدعمه مصر من للبرلمان الليبي يشير الى العديد من بروتوكلات التعاون والدعم الاستراتيجي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه البروتوكلات التعاون الفني البناء بناء يحقق اداءا فاعلا للبرلمان الليبي وصولا مع نظريه المصري.

وتابع البوزيدي، أن المساعدة التي تقدمها جمهورية مصر العربية تركز على انتاج قاعدة دستورية وصولا للانتخابات في سائر الاستقرار السياسي الليبي ودعمها الامني والاقتصادي، حيث كانت اول اللقاءات بخصوص القاعدة الدستورية بين مجلس النواب والدولة في ٢٠٢٢ في القاهرة.

واسس ذلك اللقاء المهم الذي عقد من ١٦ في يناير ٢٠٢١في الغردقة الذي نتج عن توافقات مهمة جدا لاول مرة، كما ان الوافدات الهامة كانت في سياق المشاورات التي كانت في شهر ابريل العام الماضي ثم الجولات في شهر مايو الماضي وغيرها، وبالتالي دور جمهورية مصر العربية هو يقوم بالدعم والتواصل بين كل الاطراف في ليبيا وتقليل الخلافات وتقليصها وتقريب وجهات النظر وهذه الخطوات نشهد الان نتائجها وبينة وواضحة وتم التواصل اليها رغم الخلافات.

واعلنت وسائل اعلا محلية، أمس الاحد، عن وصول وصول المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الى مطار بنينا الدولي في بنغازي الليبية، رفقة وفد برلماني، وذلك للقاء عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات كافة.