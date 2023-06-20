الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومى للترجمة" يطرح النسخة العربية لـ "حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"

غلاف كتاب حقوق الملكية
غلاف كتاب حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، عددا كبيرا من المترجمات من لغات مختلفة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

فتحت عنوان “حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة” .. الماضي والحاضر والمستقبل، صدر كتاب للباحث جراهام دتفيلد، وترجمة مصطى  إبراهيم فهمي.

 

والكتاب يلقي الضوء علي التطور التاريخي للقوانين المنظمة لبراءات الاختراع في مجالات علوم وصناعات الحياة، فصياغة المستقبل والتخطيط له لا يمكن أن تتم دون فهم واستيعاب للماضي والتاريخ.

 

إن التطور التاريخي للقوانين المنظمة لبراءات الاختراع في ظل تطور النظام الرأسمالي، خاصة فيما يتعلق بصناعات علوم الحياة بدءا من الدواء وانتهاء بعلوم تشخيص الأمراض وتركيبات ومكونات الخلايا والجينات، كما يبرزه الكتاب، اتسم دوما بالتدرج في التنازل عن مبادئ أخلاقية سامية من أجل المصالح التجارية والمادية.

 

إذ تمثلت البدايات في قواعد صارمة تقضي بعدم جواز اخضاع الدواء والأجهزة الطبية والعلاجية لبراءات الاختراع، لكونها ضرورية للحفاظ علي صحة الإنسان، إلا أنه تم التنازل تدريجيا عن تلك المبادئ والقواعد الأخلاقية، لحساب المصلحة المادية البحتة للشركات وحافز الربح، وصولا إلي طغيان سلوكيات الرأسمالية أو ما أطلق عليه المحللون لفظ "الرأسمالية المتوحشة".

 

ــ الضارعات لـ “أيسخولوس”

في سياق متصل، صدرت النسخة العربية لكتاب “الضارعات”، للمسرحي اليوناني “أيسخولوس”، ومن ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كراون. وصدر الكتاب ضمن سلسلة روائع الدراما العالمية، والتي يصدرها المركز القومي للترجمة، برئاسة دكتورة كرمة سامي.

347558240_6180595478726412_8045340836431536427_n
كتاب الضارعات

وكتاب “الضارعات”، لـ "أيسخولوس، تراجيديا وهي جزء من الثلاثية التي تعالج موضوع بنات "داناؤوس" الخمسين ورفضهن الزواج من أبناء عمهن "أيجيبتوس". أما الجزء الثاني من الثلاثية فهو "بنات دناؤوس"، والثالث هو "المصريون"، وإن اختلف البعض في ترتيب أجزاء الثلاثية كما حدث مع مسرحية "بروميثيوس مقيدا"، التي كانت ضمن ثلاثية أيضا، ولكن فقد الجزآن الآخران منها كما حدث مع مسرحية "الضارعات".

القومي للترجمة يطرح النسخة العربية لكتاب حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة الضارعات “أيسخولوس” جراهام دتفيلد

مواد متعلقة

صدور رواية "العروس" للكاتب حمدى الجزار

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

محمد سلماوى لـ "الشاهد": كانت الطامة الكبرى باختيار مرسى وزير ثقافة إخوانى

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

الرئيس الصينى لبلينكن: نحترم المصالح الأمريكية ولا نسعى إلى التحدى

تارا عماد بإطلالة كاجول

ماهى ردود الأفعال تجاه رسالة مرسى فى اجتماع المثقفين؟.. محمد سلماوى يوضح لـ "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية