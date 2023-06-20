الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى بيارة صرف صحى بأسيوط

بيارة صرف صحي
بيارة صرف صحي

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب أخر في بيارة صرف صحي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط عقب فتح غطاء بيارة صرف صحي وتركيب توصيلات خلسة لمنازلهم.

كان قد تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارًا من حسني درويش رئيس مركز أسيوط يفيد ورود بلاغ بمصرع شخصين وإصابة آخر في بيارة صرف صحي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

وعلى الفور انتقل أحمد ثابت نائب مركز أسيوط، ومصطفى أسماعيل رئيس قرية ريفا إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع المدعو "عمرو ش. ش"، والمدعو "كمال. ش. م"، وإصابة المدعو "علي. أ. ع"؛ وذلك نتيجة قيامهم بفتح بيارة صرف صحي لتوصيل منزلهم على خط الصرف الصحي المخالف لمنزلهم، وفتح غطاء البيارة عنوة.

وتم إخطار مركز شرطة مركز أسيوط، ونقل المصاب والمتوفين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم والجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وأخطر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لإعادة بيارة الصرف الصحي إلى حالتها الطبيعية بعد معاينة النيابة العامة.

وأمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بمراجعة كافة التوصيلات الخاصة بالمنازل للتأكد من عدم قيام أحد بتركيب توصيلات خلسة بالمشروع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر ومعاقبة المخالفين.

الجدير بالذكر، أن محطة رفع صرف صحي الزاوية تم تنفيذها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP2 المنفذ بقرى محافظة أسيوط (شطب ـ موشا ــ ريفا ــ دير ريفاــ الزاوية) بمركز أسيوط، وقرى (النواميس ــ العتمانية ــ النواورة ــ وادي الشيح) مركز البداري، والممولة من البنك الدولي بتكلفة إجمالية 1 مليار و200 مليون جنيه، ليجني ثمارها (500) ألف مستفيد  من سكان المحافظة.

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