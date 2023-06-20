سهرة خاصة لأبطال فيلم "البعبع" فى "معكم" مع منى الشاذلى

أعلنت شبكة قنوات cbc عن سهرة خاصة ضمن برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، لابطال فيلم “البعبع” وهم: النجم أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور.

ومن المقرر أن يتحدث أبطال الفيلم عن كواليس واسرار العمل قبل عرضه بالسينمات خلال عيد الأضحى المقبل، كما يكشفون عن المواقف الصعبة التي تعرضوا لها اثناء التصوير خاصة وانه تدور احداثه في اطار كوميدي أكشن.

أبطال فيلم البعبع

ويستعد دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى لاستقبال العديد من الأفلام ومن بين هذه الأفلام فيلم "البعبع" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة وياسمين صبري، وتضمن الإعلان الرسمي للفيلم العديد من مشاهد الأكشن والكوميديا.

وطرحت شركة سينرجي فيلم الإعلان التشويقي لفيلم "البعبع"، بطولة النجم أمير كرارة واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق وكوميديا فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.