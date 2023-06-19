الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين: "إحنا الآباء كرامتنا مداسة وأفضالنا منسية"

تامر أمين
تامر أمين

عاتب الإعلامي تامر أمين، الأبناء على تجاهلهم لعيد الأب والذي يحل في يوم 21 يونيو من كل عام،  لكنه لا يحظى بنفس حفاوة الاحتفال بعيد الأم.

وقال تامر أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نحن الآباء قسمتنا غير مقدرة، أهميتنا مش متشافة، ودورنا غير محسوس، حتى كلمة شكرا مبنسمعهاش، نحن الآباء ليه كرامتنا مداسة وقدرنا متهان وأفضالنا منسية؟".

وأضاف: "لا أقارن بين الأب والأم، لا أريد المساواة بالأم، لكن يوم 21 يونيو عيد الأب يمر، والأب منتظر مفاجأة أو هدية أو كلمة شكرا، ثم يشعر أنه غير موجود، عندما لا يجد أي شئ، ليه محدش قدر مجهودات وتضحية الأب؟ مش عايز هدية، لكن حد يقولي كل سنة وأنت طيب يا حاج، مع كل الاحترام للأم الأب مهم جدًا".

وأردف: "ربنا قال وبالوالدين إحسانا، ليه كل الإحسان بيروح للأم؟ ليس حسدا للأم، ولكن أريد العدل".

وأشار إلى أن إحدى الدول وضعت ترتيب الأعياد، فجاء في المرتبة الأولى الأعياد الدينية، يليها مباشرة عيد الأم، أما عيد الأب جاء في الترتيب العشرين في أهمية الأعياد.

وختم: "على رأي أغنية افتكروني في السنة مرة، افتكروني مرة في العمر أحدثكم بمشاعر أب ومتأكد إن كل الآباء متحسرين وزعلانين زيي".

تامر أمين عيد الأب

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