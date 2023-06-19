المفتي يستقبل رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور شوقي علام-مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- القَسَّ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر لتهنئة فضيلته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبَّر المفتي خلال اللقاء عن امتنانه لهذه الزيارة الكريمة التي تؤكد روح المحبة والوئام بين المصريين جميعًا الذين يتشاركون الأفراح والأعياد، وهو ما يقوِّي اللُّحمة الوطنية المصرية.

وأضاف أنَّ مصر لديها تجربة فريدة في العيش المشترك على مدار التاريخ، ومنذ قيام الدولة الحديثة وحتى تاريخنا المعاصر كانت مصر حريصة على أن تتضمن دساتيرها موادَّ تؤكد على المواطنة الكاملة للمصريين، فجميعنا سواء في الحقوق والواجبات نتعاون معًا من أجل رفعة ورخاء مصرنا الحبيبة.

من جانبه هنأ القَسُّ الدكتور سامي فوزي -رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر- فضيلة المفتي بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تمر الأعياد علينا جميعًا بالخير والمحبة.

وأشاد بمجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، ونشر المحبة والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك، فضلًا عن تعاونه المستمر مع القيادات الدينية المتنوعة.