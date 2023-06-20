نصف السكان يحتاح مساعدات إنسانية.. كيف تفاقم الوضع فى السودان؟

نظرًا لأن الصراع في السودان يؤجج كارثة إنسانية في البلاد وأزمة لاجئين خارج حدوده، أعلن المانحون في حدث تدعمه الأمم المتحدة اليوم عن ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل جهود الإغاثة المنقذة للحياة في السودان والمنطقة، ودعوا الأطراف في السودان لإنهاء القتال على الفور.

ونظمت فعالية إعلان التبرعات على المستوى الوزاري التي عقدت في جنيف كل من الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، ودولة قطر ، والمملكة العربية السعودية ، والاتحاد الأفريقي ، والاتحاد الأوروبي.

نصف السكان يحتاج لمساعدات إنسانية

يحتاج ما يقرب من نصف السكان 24.7 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

كما نزح ما يقرب من 1.7 مليون شخص داخل السودان ، في حين سعى حوالي نصف مليون لاجئ وطالب لجوء وعائد من اللاجئين إلى الأمان في البلدان المجاورة وسط أعمال العنف، والتي تشمل تقارير مقلقة عن عمليات قتل عرقية في غرب دارفور.

وتتزايد عمليات الإغاثة في جميع أنحاء السودان، لكنها لا تزال تعوقها أعمال النهب والعنف والعوائق البيروقراطية، في مواجهة انعدام الأمن، يبقى العاملون في المجال الإنساني ويقدمون خدماتهم.

أكد منظمو حدث اليوم على ضرورة التزام جميع الأطراف في السودان بـ "إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل واحترام العمل الإنساني في السودان" الموقع في جدة في 11 مايو ، بما في ذلك إعطاء الأولوية للمناقشات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والوقف الدائم للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما أكد المنظمون من جديد التزامهم بتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية المبدئية والقائمة على الاحتياجات لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للأشخاص في السودان وأولئك الذين أجبروا على الفرار إلى البلدان المجاورة.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية إزالة العوائق البيروقراطية في السودان - بما في ذلك القيود المفروضة على التأشيرات والحركة- دون تأخير، حيث أنه يجب على الأطراف في السودان أيضًا ضمان حركة الإمدادات الإنسانية والأفراد من أجزاء أخرى من السودان ومن الدول المجاورة إلى جميع أنحاء السودان - بما في ذلك دارفور، حيث يحتاج ما يقرب من 9 ملايين شخص إلى المساعدة- والسماح للناس بالتحرك بحرية بحثًا عن الأمان.

وستدعم الأموال التي تم الإعلان عنها اليوم تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية والقائمة على الاحتياجات لشعب السودان والدول التي تستضيف الفارين من القتال، وشارك في حدث اليوم أكثر من 80 حكومة وجهات مانحة أخرى ومنظمات إنسانية دولية ومسؤولي مساعدات، مما أكد أيضًا على الحاجة إلى دعم طويل الأجل لبناء قدرة المجتمعات السودانية على الصمود والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة.