روسيا تمنع عمال الإغاثة من زيارة منطقة سد كاخوفا بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، الإثنين، أن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين يرغبون في زيارة المناطق التي دمرها انهيار سد كاخوفا الأخير في جنوب أوكرانيا لا يمكنهم الذهاب إلى هناك؛ لأن القتال في الحرب يجعلها “غير آمنة”.

وانتقدت الأمم المتحدة موسكو، بسبب مزاعم عن منع عمال الإغاثة من الوصول إلى المناطق التي تحتلها روسيا حيث تقطعت السبل بالسكان وسط "دمار مدمر.

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لأوكرانيا، دينيس براون في بيان إن موظفيها يتواصلون مع كييف وموسكو، اللتين تسيطران على أجزاء مختلفة من المنطقة في محاولة للوصول إلى المدنيين المحتاجين. إنهم يواجهون نقصًا في مياه الشرب والطعام وانعدام الطاقة.

وحث براون السلطات الروسية على "التصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي" والسماح لها بالدخول.

لم يعترف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف صراحة بأن روسيا منعت وصول الأمم المتحدة ، لكنه قال في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن الهجمات الأوكرانية جعلت الزيارة محفوفة بالمخاطر.