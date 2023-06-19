الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"نسخة مني".. كارول سماحة تكشف موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية

كارول سماحة
كارول سماحة

انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة، من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “نسخة مني” والمقرر طرحها على طريقة الـ"سنجل"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت “سماحة” عن البوستر الدعائي لأغنية “نسخة مني” وموعد طرحها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مؤكدًة أنه من المقرر طرح الأغنية يوم الأربعاء المقبل عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتطرح كارول سماحة أغنية “نسخة مني” على طريقة الفيديو كليب، بعد أن انتهت خلال الأيام القليلة الماضية، من تصوير مشاهد الأغنية تحت قيادة المخرجة بتول عرفه والتي انتهت من عمليات مونتاج ومكساج الفيديو كليب استعدادا لطرحه للجمهور.

وكانت كارول سماحة طرحت الفترة الماضية ألبوم غنائي جديد حمل أسم “الألبوم الذهبي”  وضم 12 أغنية جميعها من كلمات الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، وألحان الملحن الفلسطيني البارز تيسير حداد، تبنت إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشعراء العرب.

كارول سماحة النجمة اللبنانية كارول سماحة نسخة مني أغنية “نسخة مني” يوتيوب بتول عرفه

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