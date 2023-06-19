خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": الاعتراف بالأزمات بداية الطريق نحو التنمية

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور باسم حشاد، إن الحكومات هي المسئول الأول عن التدهور الاقتصادي للدول، وليس المؤسسات الدولية الكبرى.

طلب التمويل الدولي

وأكد "حشاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المؤسسات الدولية والدول الكبرى ليست مؤسسات خيرية، فهي ليست مطالبة بتقديم الدعم للاقتصادات الأقل تقدمًا، طالما أن ذلك الدعم لن يُجدي نفعًا عليها في النهاية.

حسن استغلال الموارد

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحديد الأزمات والمشكلات من أهم عوامل قدرة الدولة على إطلاق استراتيجية التنمية، لذا على الدول الفقيرة الوقوف على الجوانب السلبية الغير مجدية في الاقتصاد من إيجاد حلول منطقية لتلك الجوانب.