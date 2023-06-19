آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

أعلنت منذ قليل، شركة «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول المصري، اليوم الاثنين، أن غداً الثلاثاء 20 يونيو 2023 هو آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للوحدات إلكترونياً عن الشهر الجاري.

خد بالك.. غدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2023

وكشف بيان للشركة، أنها تهيب العملاء سرعة تسجيل قراءة الغاز الشهرية عبر إحدى الطرق الإلكترونية التي توفرها الشركة تيسيراً لهم ، و تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«التحوُّل الرَّقمي» في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2023

فيما كشفت الشركة أنه يستطيع العملاء تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR، وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها، وأوضحت الشركة في بيانها، أن خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response، للتخفيف على المواطنين يستطيع العميل من خلالها معرف قيمة الفواتير المستحقة، وتقديم شكوى، ودفع فاتورة الشهر، عن طريق نفس الخدمة.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2023

كما وفرت الشركة خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، تضاف إلى وسائل و طرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن و منافذ فوري و نقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2023

فيما تعمل شركة بتروتريد على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.