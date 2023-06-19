نائبة التنسيقية: تعظيم دور التعاونيات ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعلنت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، وكذا التوصيات المتضمنة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقالت: "الدراسة هامة جدًا وتأتي في وقتها المناسب، وتستهدف تعظيم دور التعاونيات بما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع مما يعظم من دور المجتمع المدني أيضًا"، ووجهت النائبة الشكر للنائب أكمل نجاتي مقدم الدراسة.

وأكدت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تعظيم دور التعاونيات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نشهدها، من خلال إصلاح أطر عملها المؤسسية ودعمها.