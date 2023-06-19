الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "القرش وعبادة وشوشة" ضيوف الحوار الثقافى بـ"الأعلى للثقافة"

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة د.حسين حمودة، ندوة الحوار الثقافي الذي تديره الروائية هالة البدري عضوة اللجنة؛ وذلك في الثانية عشرة من ظهر غدٍ الثلاثاء.

وتحاور البدري خلال ندوة الحوار الثقافي كلا من الكاتب سعد القرش، والكاتبة رشا عبادة مدير تحرير مجلة عالم الكتاب، والناقد د. محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربى بجامعة الفيوم.

وولدت هالة البدري في القاهرة بمصر عام 1954، وحصلت على بكالوريوس تجارة، جامعة القاهرة، قسم إدارة الأعمال عام 1975، ثم على دبلوم صحافة كلية الإعلام عام 1988، ثم حصلت على جائزة الدولة للتفوق الأدبى عن مجمل أعمالها عام 2012، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2023.

نشرت كتابها الأول «حكايات من الخالصة» عن مؤسسة روزاليوسف ووزارة الإعلام العراقية 1976 عن تجربة انتقال الفلاحين المصريين لتملك أراضي قرية عراقية، حيث كانت تعمل في ذلك الوقت مراسلةً لمجلتَي «روزاليوسف» و«صباح الخير» في العاصمة العراقية بغداد، ونشرت لها رواية «مُنتهى» عام 1995، وهي قصة تجري أحداثها في قرية خيالية على ضفاف دلتا النيل.

 أما رواية «امرأة.. ما»، فهي العمل الرابع لهالة البدري، وقد حصلت على المركز الأول لأفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2001 وحصلت على جائزة الدولة للتفوق الأدبي عن مجمل أعمالها عام 2012.

قصر النملة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007، غواية الحكي (الجزء الأول)، 2008م، مطر على بغداد، 2010م، صادرة عن دار المدى والهيئة المصرية العامة للكتاب، RAIN OVER BAGDAD A novel of Iraq ترجمها فاروق عبدالوهاب، القاهرة، الجامعة الأمريكية، 2014، أربعون رواية ورواية، كتاب في النقد صادر ضمن سلسلة كتاب اليوم عن دار أخبار اليوم، 2012، مدن السور، رواية، الدار المصرية اللبنانية، 2017.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور حسين حمودة الروائية هالة البدري الكاتب سعد القرش جامعة الفيوم

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