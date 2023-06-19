الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 695 خلال قافلة طبية لـ"حياة كريمة" في السويس

حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس

خضع 695 مريضا ومريضة للكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان خلال قافلة طبية توجهت اليوم الإثنين، إلى مدرسة سعيد البشاتلى فى قرية العمدة بحى الجناين بالسويس في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات. 

وشملت القافلة تخصصات “طبية وتمريضية وبيطرية وزراعية وتثقيفية وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان على جميع الحالات المستفيدة”. 

واستفاد من القافلة “١٠٨ حالات من عيادة العظام و١٠ حالات من عيادة المسالك و٨٤ حالة من عيادة الجلدية و١١٤ حالة من عيادة طب الأسرة و٦٥ حالة من عيادة الأطفال و٣١ حالة من عيادة الأنف والأذن و٦٠ من عيادة الرمد و٢٧ من عيادة النساء و٦١ من عيادة الأسنان”. 

وتضمنت القافلة الطبية تواجد تخصص طب بيطرى استفاد منها ٣٠ رأس ماشية و١٢٥ طائرا. 

كما ضمت القافلة جلسات توعية وتثقيفية وندوات إرشاد زراعى، كما تم عقد ندوات عن طريق التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة ومركز الإعلام ووحدة السكان بالديوان العام لمحافظة السويس.

حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس
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مصر حياة كريمه قافلة طبية الكشف علاج السويس

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