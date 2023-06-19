الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد داغر لـ"الدستور": "المتحدة" تحافظ على الموروث الثقافى والفنى أمام العالم

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

أعرب الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن فخره وسعادته بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مشروع "الأساتذة ومدحت صالح"، الذي تنطلق أولى حفلاته يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو المقبل، على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة عازف البيانو الكبير عمرو سليم وفرقته الخاصة، ومجموعة كبيرة من الموسيقيين والموزعين.

التعاون مثمر بين الأوبرا والشركة المتحدة 

وأضاف "داغر"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تجارب ناجحة جدا فى نقل الحفلات والتجارب الفنية الحقيقية على القنوات الفضائية، وتمنى أن يظل التعاون مثمرا بين الشركة المتحدة والأوبرا فى إطار الحفاظ على الموروث الثقافي والفنى أمام العالم كله.

وقال داغر: إن مشروع "الأساتذة" مشروع غنائي وموسيقى وفني مثمر، نقدم من خلاله كل المراحل الموسيقية الخاصة بكبار الملحنين فى مصر والوطن العربي، بـ"الهارمونى"، من خلال تقديم توزيعات مختلفة لأعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي، مع الحفاظ على التوزيع الأساسي للعمل الغنائي، بمعنى استخدام الأوركسترا السيمفونى، وهو دمج بين الآلات الموسيقية الوترية مع آلات النفخ والآلات الشرقية، لسماعها فى العالم كله بشكل متفرد، وهذا يعتبر، كما قلت، إعادة صياغة للحن وليس تغيير شامل المعزوفة، فى إطار الاحتفاء بالملحنين الكبار فى مصر والوطن العربي بأكمله، كما أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

ومن المقرر أن تطرح إدارة الأوبرا، خلال أيام، التذاكر الخاصة بالحفل بثلاث فئات مختلفة، على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وداخل شباك التذاكر، كما تضع إدارة الأوبرا مجموعة من الشروط الخاصة للجمهور الذى يحضر الحفل، ومن المقرر أيضا أن يتم عرض حفل "الأساتذة" للنجم مدحت صالح على إحدى القنوات الفضائية لإمتاع الجمهور بالحفل فى مصر والعالم.

الأساتذة ومدحت صالح الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الملحنين المؤثرين رئيس دار الأوبرا المصرية

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